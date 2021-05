(Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Google Play Console, parrebbe che la multinazionale sudcoreana sia intenzionata a rilasciare a breve ilTab S7 FE, versione economica dei tabletTab S7 e Tab S7 Plus Dalle notizie emerse sembrerebbe che la configurazione hardware delTab S7 FE sia di buon livello nonostante il cambio di SoC. Sarà presente infatti uno Snapdragon 750G al posto del modello 865, quest’ultimo più potente ma con consumi energetici più importanti. Anche riguardo la dotazione di memoria RAM c’è stato qualche ritocco al ribasso, visto che sarà di soli 4GB contro i 6GB delTab S7 Plus. Per il resto la scheda tecnica mantiene gli stessi punti di forza della versione ...

tuttoteKit : #Samsung Galaxy Tab S7 FE: rumor svelano la sua esistenza #Android #Tablet #tuttotek - HDblog : Galaxy Watch con TizenOS: Samung garantisce tre anni di supporto - PHONETHRONE2012 : Galaxy Watch con TizenOS: Samung garantisce tre anni di supporto: Samsung rassicura dopo l'alleanza con Google volt… - DealBeeOfficial : Realme Narzo 20 - technyka : #Samsung Galaxy S22: nuovo processore in arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

S21+ 5G registra un nuovo calo di prezzo e si aggiudica di diritto il titolo di offerta del giorno Amazon di quest'oggi, 19 maggio 2021 . Il top di gamma dell'azienda coreana - che ...La notizia del giorno, dunque, è checommercializzerà i nuoviWatch con Wear OS , ma potrà anche integrarvi la sua interfaccia One UI e così sarà lo stesso anche per gli altri brand. ...Per concludere, la batteria da 10.090mAh offrirà un’autonomia di 1 giorno e mezzo circa. Cosa ne pensate del futuro Galaxy Tab S7 FE di Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti ...Samsung rassicura dopo l'alleanza con Google volta a creare la piattaforma unificata in cui confluiranno Wear e TizenOS ...