Saipem 10000 sul set di “Anna” per portare in salvo l’umanità

(Teleborsa) – La Saipem 10000 sbarca su Sky e NOW. La nave della flotta Saipem si è trasformata per qualche giorno in un vero e proprio set cinematografico, per accogliere le riprese delle scene finali della serie "Anna" di Niccolò Ammaniti. E' avvenuto ad agosto 2020, mentre la nave si trovava in manutenzione presso il cantiere navale di Fincantieri nel porto di Palermo. La serie prodotta dalla Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï, prende spunto dall'omonimo romanzo e racconta il viaggio di Anna e del suo fratellino verso un nuovo mondo, in una Sicilia apocalittica e distrutta da una pandemia che colpisce solo gli adulti. Dopo innumerevoli vicissitudini, i protagonisti si imbarcano su un pedalò con cui urtano lo scafo di una enorme nave, ...

