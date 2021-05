Rischio crisi per Draghi: l’intervento di Mattarella, le (tante) crepe nel governo (Di mercoledì 19 maggio 2021) In tempi di vaccini, che qualcuno vorrebbe ancora rendere obbligatori in barba alle libertà riconosciute dalla Costituzione e al buonsenso, abbiamo assistito al “richiamo” di Sergio Mattarella nei confronti dei partiti della maggioranza, un secondo intervento arrivato dopo un primo che, evidentemente, non era stato sufficiente. “Questo è il tempo di pensare al futuro, progettandolo e realizzandolo insieme. Ciò non vuol dire abbandonare le proprie idee, prospettive, opinioni. Ma confrontarsi costruttivamente è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizioni insuperabili”. Difficile essere più chiari di così. Il segnale di una chiara insoddisfazione da parte del Colle nei confronti dei sostenitori del governo Draghi, che d’altronde giocano ormai tutto allo stesso gioco: d’accordo nel presentare agli italiani il premier come ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 19 maggio 2021) In tempi di vaccini, che qualcuno vorrebbe ancora rendere obbligatori in barba alle libertà riconosciute dalla Costituzione e al buonsenso, abbiamo assistito al “richiamo” di Sergionei confronti dei partiti della maggioranza, un secondo intervento arrivato dopo un primo che, evidentemente, non era stato sufficiente. “Questo è il tempo di pensare al futuro, progettandolo e realizzandolo insieme. Ciò non vuol dire abbandonare le proprie idee, prospettive, opinioni. Ma confrontarsi costruttivamente è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizioni insuperabili”. Difficile essere più chiari di così. Il segnale di una chiara insoddisfazione da parte del Colle nei confronti dei sostenitori del, che d’altronde giocano ormai tutto allo stesso gioco: d’accordo nel presentare agli italiani il premier come ...

