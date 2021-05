Ora che possiamo dire «Lo voglio» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finalmente, con il nuovo DPCM, si potrà tornare a sentir proferire le fatidiche parole: «Mi vuoi sposare?», potremo di nuovo inginocchiarci al cospetto del o della nostra partner e proporre il grande passo. Naturalmente scherziamo per sdrammatizzare, ma stiamo parlando di una cosa molto seria che, negli ultimi decreti è stata un po’ dimenticata e attenzione, non è una questione di sentimenti, di sogni, di attese, ma di affari, tanti, che coinvolgono centinaia di migliaia di lavoratori. Dal prossimo 15 giugno, dunque, ci si potrà sposare o meglio, si potrà festeggiare, con alcune accortezze, ma le cerimonie che a oggi si limitavano a un burocratico sì, potranno essere complete. La riserva è stata sciolta nel corso dell’ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico e avallata dal Consiglio dei ministri che, diversamente dalle ultime decisioni, è stata condivisa all’unanimità, insieme ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finalmente, con il nuovo DPCM, si potrà tornare a sentir proferire le fatidiche parole: «Mi vuoi sposare?», potremo di nuovo inginocchiarci al cospetto del o della nostra partner e proporre il grande passo. Naturalmente scherziamo per sdrammatizzare, ma stiamo parlando di una cosa molto seria che, negli ultimi decreti è stata un po’ dimenticata e attenzione, non è una questione di sentimenti, di sogni, di attese, ma di affari, tanti, che coinvolgono centinaia di migliaia di lavoratori. Dal prossimo 15 giugno, dunque, ci si potrà sposare o meglio, si potrà festeggiare, con alcune accortezze, ma le cerimonie che a oggi si limitavano a un burocratico sì, potranno essere complete. La riserva è stata sciolta nel corso dell’ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico e avallata dal Consiglio dei ministri che, diversamente dalle ultime decisioni, è stata condivisa all’unanimità, insieme ...

