Nicole Kidman torna in scena: sarà la star di una serie Amazon Prime (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nicole Kidman torna a lavorare con David E. Kelley (Big Little Lies e The Undoing) in Nine Perfect Strangers per Hulu e Amazon Prime. Nicole Kidman (GettyImages)Nine Perfect Strangers è la nuova serie tv di prossima uscita su Amazon Prime Video, che vede Nicole Kidman come protagonista accanto ad altri mostri sacri del cinema e della serialità come Regina Hall, Melissa McCarthy e Michael Shannon, tra glia altri. Nicole Kidman e David E. Kelley sono, ancora una volta, fianco a fianco. Infatti, dopo aver lavorato insieme in Big Little Lies – vincitore di otto Golden Globes e quattro Emmy – e The Undoing, l’attrice e lo sceneggiatore e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021)a lavorare con David E. Kelley (Big Little Lies e The Undoing) in Nine Perfect Strangers per Hulu e(GettyImages)Nine Perfect Strangers è la nuovatv di prossima uscita suVideo, che vedecome protagonista accanto ad altri mostri sacri del cinema e della serialità come Regina Hall, Melissa McCarthy e Michael Shannon, tra glia altri.e David E. Kelley sono, ancora una volta, fianco a fianco. Infatti, dopo aver lavorato insieme in Big Little Lies – vincitore di otto Golden Globes e quattro Emmy – e The Undoing, l’attrice e lo sceneggiatore e ...

