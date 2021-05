(Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto Presidente della Repubblica mi sono preoccupato, conoscevo quanto fosse impegnativo e faticoso questo compito, però vi sono due cose che aiutano: ho chiamato dei collaboratori molto bravi, l’altra è che in Italia in base alla nostra Costituzione non c’è un solo organo che decide ma tanti organi diversi, le decisioni sono distribuite tra tante persone, molte decisioni di vita quotidiana le prende il Governo, molte le prende il Parlamento. Il Presidente della Repubblica deve seguire tutto per potere intervenire con dei suggerimenti. L’attività è molto impegnativa ma tra 8il mio incarico termina, io sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando con alcuni alunni di una scuola primaria di ...

Advertising

CorriereCitta : Mattarella spegne l’ipotesi secondo mandato “Tra 8 mesi mi riposo” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella spegne

Un che sta per giungere al termine quello del . Mancano soli 8 mesi alla fine del suo incarico e il Presiente stesso si racconta durante la visita in una scuola romana: 'I o sono vecchio ' .così le speranze di chi lo avrebbe voluto in corsa per un secondo mandato spiegando le motivazioni ai bambini della Primaria Geronimo Stilton in occasione della presentazione de 'Il mio diario',......presidente della Repubblica Sergio. Mancano soli 8 mesi alla fine del suo incarico e il Presiente stesso si racconta durante la visita in una scuola romana: 'I o sono vecchio ' ....Ma tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dice visitando una scuola primaria di Roma: “Sono vecchio” e spegne le speranze di chi lo invit ...Un mandato che sta per giungere al termine quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mancano soli 8 mesi alla fine del suo incarico e ...