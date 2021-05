LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 6-4, ATP Lione in DIRETTA: proiezione classifica e prossimo avversario. “Ho saputo soffrire” (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica JANNIK Sinner: LE PROIEZIONI NEL RANKING ATP NEL TORNEO DI Lione. E SE VINCE ANCORA… LA CRONACA DELLA VITTORIA IN RIMONTA DI JANNIK Sinner JANNIK Sinner: “NEL PRIMO SET HO SOFFERTO, MA MI SONO PRESO IL MIO TEMPO” IL PROGRAMMA E L’avversario DEL prossimo MATCH DI Sinner PROIEZIONI classifica ATP LORENZO MUSETTI: PUO’ DIVENTARE N.5 D’ITALIA! LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Karatsev, 2° MATCH DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MUSETTI Si conclude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE, dopo questo match concluso in rimonta da Sinner, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJANNIK: LE PROIEZIONI NEL RANKING ATP NEL TORNEO DI. E SE VINCE ANCORA… LA CRONACA DELLA VITTORIA IN RIMONTA DI JANNIKJANNIK: “NEL PRIMO SET HO SOFFERTO, MA MI SONO PRESO IL MIO TEMPO” IL PROGRAMMA E L’DELMATCH DIPROIEZIONIATP LORENZO MUSETTI: PUO’ DIVENTARE N.5 D’ITALIA! LADI, 2° MATCH DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MUSETTI Si conclude qui dunque la nostra, dopo questo match concluso in rimonta da, che ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Dopo una lunga interruzione per la pioggia, #Sinner piega #Karatsev 0-6 6-3 6… - zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 3-4 ATP Lione in DIRETTA: il russo salva due palle break nel settimo game - #Sinner-K… - zazoomblog : LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 1-2 ATP Lione in DIRETTA: finisce l’acquazzone si lavora per scoprire il campo -… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon Grande reazione di #Sinner, che pareggia il conto aggiudicandosi il… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPLyon #Sinner spazzato via nel #primoset da #Karatsev, che si impone 6-0! #live -