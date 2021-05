(Di mercoledì 19 maggio 2021)inha battuto Anonymo per 2 a 1 in una singola mappa nella rivincita della sfida giocata nel Flashpoint. Sebbene nessuno se lo sarebbe mai aspettato questa si è trasformata nella partita più chiacchierata di tutto il 2021 di. Sembrerebbe infatti che alcuni tifosi di esports siano andati oltre alla sfida e abbiano inviatodiaidi NiP secondo quanto riportato dal COO Jonas Gundersen. Ecco le sue parole: “dicontroche sono li solo per giocare sono qualcosa di intollerabile; abbiate rispetto per loro”. Il giocatore di NiP Nicolai ‘dev1ce’ Reedtz ha inoltre pubblicato un tweet sull’argomento che ha poi peròcancellato sebbene abbia raggiunte oltre i ...

Advertising

csgo_botword : RT @esports247_it: I giocatori di CSGO di Ninja in Pyjamas hanno subito minacce di morte - esports247_it : I giocatori di CSGO di Ninja in Pyjamas hanno subito minacce di morte -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori CSGO

eSportsMag

In attesa che Valve risolva definitivamente il problema, consigliamo aidi CS:GO di prestare attenzione agli inviti di gioco per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese . Il TOP di ...DOTA 2 andwill be the first titles to start operations on the new platform. Chinese players ... Manage cookie settings Se ciò dovesse accadere, iperderebbero l'accesso a innumerevoli ...La conferenza virtuale sullo sviluppo di Steamworks 2021 ha affrontato il modo in cui utilizzano gli aggiornamenti per comunicare con i clienti. In una conferenza virtuale la scorsa settimana, ...Dopo aver conquistato il titolo di campioni di primavera di uno dei tornei europei più importanti, i Karmine Corp hanno ricevuto un messaggio dal presidente della Repubblica ...