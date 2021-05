Gregoraci | il pilota parcheggiato ai box? Spunta uno strano messaggio | spifferata privatissima sull' ex di Briatore

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Stefano Coletti era uscito allo scoperto pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano con Elisabetta. Ma a quanto pare proprio questo gesto potrebbe aver deteriorato i rapporti con l'ex moglie di Flavio, che sui social ha voluto mettere un punto sottolineando di essere ancora alla ricerca dell'amore. Quindi con ilnon c'è nulla? O forse è tutto finito, oppure ancora le ultime dichiarazioni della showgirl potrebbe essere un modo per proteggere nuovamente la sua vita privata,a quale da parte di alcuni fan c'è un interesse quasi morboso. “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell'ultimo gesto”, aveva scritto ilin quella che sembrava una dichiarazione d'amore a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gregoraci-Coletti, il pilota: “Ci frequentiamo ma… non stiamo insieme” #elisabettagregoraci - MorroElle : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Finalmente Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti, noto pilota automobilisti… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Finalmente Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti, noto pilota autom… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci le foto con Stefano Coletti poi la retromarcia: ora il pilota rompe il silenzio - #Elisabetta… - giannigiusti5 : RT @MediasetTgcom24: Il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci è il pilota Stefano Coletti #elisabettagregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci pilota

Cosa c'è di vero in questa storia tra lae il? Ricorderete anche come Elisabettaspesso all'interno della casa facesse il gesto dei battiti sul cuore, che la showgirl ha ...... iltrentaduenne che ha pubblicato sui social alcuni scatti insieme all'ex gieffina. Dopo una serie di accuse e domande rivolte alla donna, lanon ha resistito ed ha spiegato come ...Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme oppure no? La ex di Briatore ha finalmente rotto il silenzio: leggi le sue parole!Elisabetta Gregoraci ha smentito a sorpresa le dichiarazioni social di Stefano Coletti, ribadendo che è single e sta cercando ancora l'amore.