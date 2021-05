Governo: Tinagli, 'deve durare fino al 2023 per fare le riforme' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Il Governo deve durare fino al 2023 perchè il Recovery non è finito presentandolo a Bruxelles. Adesso inizia vera sfida, anche per i partiti al Governo, che devono aiutare Draghi a fare le riforme per realizzare il piano di ripresa e avere i fondi". Lo ha detto la vice segretaria del Pd Irene Tinagli a Oggi è un altro giorno, su Raiuno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Ilalperchè il Recovery non è finito presentandolo a Bruxelles. Adesso inizia vera sfida, anche per i partiti al, che devono aiutare Draghi aleper realizzare il piano di ripresa e avere i fondi". Lo ha detto la vice segretaria del Pd Irenea Oggi è un altro giorno, su Raiuno.

