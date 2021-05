Giornata mondiale delle api: perché si festeggia il 20 maggio, ecosistema e rischio estinzione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api. Istituita nel 2017 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, questa Giornata è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo imprescindibile degli insetti impollinatori e sulle minacce che subiscono ogni giorno. Giornata mondiale delle api: perché si festeggia il 20 maggio La scelta del 20 maggio non è casuale ma è simbolicamente rilevante. Quel giorno, nel 1734, nasceva Anton Janša, pioniere dell’apicoltura moderna in Slovenia. Non a caso, il suo Paese natale, da sempre attento alle questioni legate all’apicoltura, ha fatto da catalizzatore all’iniziativa favorendo l’istituzione della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 20si celebra laapi. Istituita nel 2017 dall’Assemblea generaleNazioni Unite, questaè volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo imprescindibile degli insetti impollinatori e sulle minacce che subiscono ogni giorno.api:siil 20La scelta del 20non è casuale ma è simbolicamente rilevante. Quel giorno, nel 1734, nasceva Anton Janša, pioniere dell’apicoltura moderna in Slovenia. Non a caso, il suo Paese natale, da sempre attento alle questioni legate all’apicoltura, ha fatto da catalizzatore all’iniziativa favorendo l’istituzione della ...

Advertising

MetaErmal : Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Viva l’amore in tutte le sue forme. #loveislove - ItalyMFA : In occasione della Giornata mondiale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, l’???? ribadisce il suo sforzo pe… - ivanscalfarotto : In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sono intervenuto a portare il m… - sapereambiente : ??? Domani doppio appuntamento! ? Alle 9.30 con il IX Convegno Nazionale dell'Apicoltura Urbana in versione virtua… - RVicinato : GIORNATA MONDIALE DELLE API: INIZIATIVE DEL SOROPTIMIST DELL’AQUILA L’AQUILA – Domani, 20 maggio 2021, si celebra… -