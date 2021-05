F1 | Max Verstappen | “Voglio vincere a Monaco | servirà essere perfetti nelle qualifiche”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Mondiale 2021 di F1 riprende la propria marcia. Dopo la Spagna, è la volta di Montecarlo. Sulle vie del Principato i piloti dovranno destreggiarsi per evitare le trappole disseminate lungo il percorso del cittadino più famoso del mondo. Una pista che metterà a dura prova i piloti, dal punto di vista della concentrazione, e le macchine per quello che richiede soprattutto in termini meccanici. Ci si presenta ai nastri di partenza con il britannico Lewis Hamilton in vetta al campionato con 94 punti, quattordici in più dell’olandese Max. L’alfiere della Red Bull ha dovuto subire la serie di Hamilton, vincitore in Portogallo e sul tracciato del Montmeló (Spagna). Per questo motivo, Max è chiamato a dare una risposta per invertire il trend e far capire al rivale che la sfida è ancora aperta. Se si guarda alla conformazione della pista, la RB16B dovrebbe ...