Demi Lovato | Sono non-binaria Usate il ' loro' per parlare di me

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora un coming out per, che su Twitter ha dichiarato di non riconoscersi in nessun genere e di essere una persona non-

Chiedono di usare il " loro " (they/them in inglese) e non si identificano nelle categorie " uomo " o " donna ": si tratta delle persone di genere non binario , proprio come, appartenenti a una specifica - ma particolarmente ampia - area dell'ombrello lgbtqia+ che spesso comprende anche coloro che si identificano come genderqueer, agender e bigender. Sebbene ...con un post su Instagram, acclamato dai suoi sostenitori, ha dichiarato di essere non binaria. Stando al sito Gay.it , il genere non binario identifica " quelle persone che non si ...Demi Lovato ha pubblicato un video in cui ha dichiarato un'identità non binaria. Di cosa si tratta e qual è il pronome corretto da utilizzare per chi si identifica in questo modo ..."Oggi è un giorno che sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come 'non binario', e da ora in poi cambierò ufficialmente il ...