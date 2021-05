Crotone | Marrone | ' Vogliamo chiudere bene con la Fiorentina'

Advertising

Alla ripresa degli allenamenti delin vista dell'ultimo match di campionato, Lucaha parlato così ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù. Il difensore è stato elogiato ......per una trattenuta su Lapadula, poi al 20 c'è un cambio forzato per Filippo Inzaghi, costretto a far entrare Improta al posto dell'infortunato Ionita. Al 24 svolta del match colche ...Sul sito ufficiale del Crotone il centrocampista rossoblù Luca Marrone ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando anche delle motivazioni che i calabresi avranno sabato, in ...CROTONE - “Sono contento delle parole del mister e lo ringrazio. Ho avuto qualche problema fisico ma quando sono stato a disposizione ho cercato di dare sempre il massimo”. Luca Marrone, difensore del ...