Coinbase perde il 10% su problemi all’app e crollo criptovalute

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – In caduta liberaGlobal, che si attesta a 214, con un calo del 10,45%. L’importante exchange di, quotato al Nasdaq, sta accusando ilgeneralizzato delle valutazioni delle, in scia alle restrizioni della Cina alle transazioni con le cryptocurrency e all’avvertimento sulla natura speculativa di questo asset. A pesare suè anche il fatto che molti utenti non riescono a loggarsi nell’app o a fare operazioni. Il problema è stato confermato dalla società, la quale ha dichiarato di essere al corrente “che i clienti stanno riscontrando alcunicon l’accesso, la visualizzazione dei loro saldi e il trading”. “I nostri team – ha scrittoin una serie di tweet – stanno lavorando per risolvere il ...

"I nostri team - ha scrittoin una serie di tweet - stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile e i fondi negli accountsono al sicuro". Attesa per il resto della ...Tesla, che ha notevolmente investito nei bitcoin,il 2% nel premercato. Microstrategy, un'altra societa' che ha acquistato una notevole quantita' di bitcoin, scende del 5%., la ...In caduta libera Coinbase Global, che si attesta a 214, con un calo del 10,45%. L'importante exchange di criptovalute, quotato al Nasdaq, ...Crollo Bitcoin in Borsa: bruciati 500 miliardi di capitalizzazione. Un tonfo che spazza via più di 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. La criptovaluta perde o ...