C'è un appello al ministro Colao per abilitare le firme digitali per i referendum (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'associazione Luca Coscioni ha lanciato un appello al ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, per chiedere l'introduzione della firma digitale per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare. Marco Gentili, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, ha inviato una lettera al ministro Colao, con la richiesta di intervenire urgentemente nel decreto Semplificazioni, previsto per i prossimi giorni, e inserirvi le procedure necessarie per poter garantire la raccolta delle firme e tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) e carta di identità elettronica (Cie). Nella lettera, Gentili ha esortato il ministro all'esercizio delle proprie funzioni, per riparare alla "violazione in corso dei diritti costituzionali dei ...

