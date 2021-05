Carola Rackete non sarà processata, il gip archivia: “Aveva il dovere di portare i migranti in porto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Procura di Agrigento chiede l’archiviazione per la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete che il 29 giugno 2019, nelle acque di Lampedusa, entrò di forza nel porto dell’isola quasi speronando la motovedetta della guardia di finanza che vigilava per impedire l’ingresso alla nave della Ong tedesca. Rackete è balzata agli onori della cronaca per aver forzato il blocco imposto dalle autorità italiane ed essere entrata nelle acque nazionali con a bordo una quarantina di migranti soccorsi in acque libiche. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, dopo essere attraccata senza autorizzazione nel porto di Lampedusa, speronando anche una motovedetta della Guardia di Finanza, la capitana è stata arrestata dalle Fiamme Gialle il video dell’arresto. Quasi due anni dopo quella ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Procura di Agrigento chiede l’zione per la comandante della Sea Watch 3che il 29 giugno 2019, nelle acque di Lampedusa, entrò di forza neldell’isola quasi speronando la motovedetta della guardia di finanza che vigilava per impedire l’ingresso alla nave della Ong tedesca.è balzata agli onori della cronaca per aver forzato il blocco imposto dalle autorità italiane ed essere entrata nelle acque nazionali con a bordo una quarantina disoccorsi in acque libiche. Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, dopo essere attraccata senza autorizzazione neldi Lampedusa, speronando anche una motovedetta della Guardia di Finanza, la capitana è stata arrestata dalle Fiamme Gialle il video dell’arresto. Quasi due anni dopo quella ...

