Basket | semifinali Scudetto 2021 | palazzetti pieni al 15% | dal 1° giugno capienza sale al 25%

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una volta archiviata gara-5 tra Venezia e Sassari sarà tempo delledei playoffi di Serie A1 2020/. Non solo: da sabato 22 maggio sarà tempo di pubblico. Entrerà infatti in vigore un provvedimento ad hoc firmato da Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, che prevede l’apertura al 15% delladegli impianti, senza il discusso limite massimo dei 500 spettatori. La serie che aprirà lesarà quella tra Olimpia Milano e la vincente tra Venezia e Sassari: il Mediolanum Forum potrà ospitare 1900 spettatori. Il PalaPentassuglia, teatro iniziale dell’altra serie tra Brindisi e Virtus Bologna, potrà ospitare invece un massimo di 900 tifosi. Dal 1°, invece, lasalirà al 25% della. Per gli spettatori sarà obbligatorio ...

In caso di vittoria Chiusi staccherebbe il biglietto per le. CHIUSI : Criconia 13, Fratto 3, Mihaies, Nespolo, Zanini, Berti 18, Bortolin 22, Carenza 9, Pollone 19, Mei 3, Raffaelli 11, ...Il programma completo delledei Playoff Serie A1 2020/2021 di: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Terminato il primo turno con tre sweep ad appannaggio di Olimpia Milano, ...FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta gara dei quarti di finale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile Sassari vince 86-73 in casa col Venezia. Primo quarto, Spissu 4-0 per i sardi. Bendzius e Bi ...RBR SPORTEAM ACADEMY è un corso di tre giorni sulla creazione e gestione di una società sportiva, sul modello, proprio, di RBR.