Banca Etruria: processo per falso in prospetto, assolti i tre imputati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stati assolti i tre imputati del processo per falso in prospetto, uno dei filoni dell'inchiesta sul crac di Banca Etruria: si tratta dell'ex presidente dell'istituto di credito Giuseppe Fornasari, dell'ex direttore generale Luca Bronchi e dell'ex responsabile del risk management David Canestri. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post.

