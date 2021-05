ATP Lione 2021, Jannik Sinner soffre tantissimo, ma in rimonta batte Aslan Karatsev. L’azzurrino accede agli ottavi di finale! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Più forte dei capricci del meteo e di un avversario a tratti ingiocabile. Jannik Sinner batte il russo Aslan Karatsev (n.25 del mondo) e conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Lione (Francia). Un match soffertissimo per il classe 2001 del Bel Paese, come testimoniato dallo score di 0-6 6-3 6-4 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un primo parziale disastroso quello del nostro portacolori, dominato su tutti i fronti dal russo. Sinner, però, ha avuto il merito di non arrendersi e di rimanere attaccato al match, risalendo la corrente, senza lasciarsi influenzare troppo dalla lunga interruzione per pioggia all’inizio della terza frazione. Qualificazione conquistata e il lucky loser francese Arthur Rinderknech (n.125 ATP) sarà il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Più forte dei capricci del meteo e di un avversario a tratti ingiocabile.il russo(n.25 del mondo) e conquista l’accessodi finale dell’ATP di(Francia). Un match soffertissimo per il classe 2001 del Bel Paese, come testimoniato dallo score di 0-6 6-3 6-4 in 2 ore e 31 minuti di partita. Un primo parziale disastroso quello del nostro portacolori, dominato su tutti i fronti dal russo., però, ha avuto il merito di non arrendersi e di rimanere attaccato al match, risalendo la corrente, senza lasciarsi influenzare troppo dalla lunga interruzione per pioggia all’inizio della terza frazione. Qualificazione conquistata e il lucky loser francese Arthur Rinderknech (n.125 ATP) sarà il ...

