Amazon in trattative per acquistare lo studio cinematografico MGM (Di mercoledì 19 maggio 2021) Amazon lancia un'offerta da 9 miliardi di dollari per acquistare lo studio cinematografico MGM. La notizia è stata riportata da diversi media americani. Secondo i media, le trattative sarebbero in corso da diverse settimane. La possibile acquisizione permetterebbe ad Amazon di difendere la sua leadership nello streaming. Amazon in trattative per acquistare MGM? Secondo quanto riferito, Amazon starebbe considerando di acquistare gli studi cinematografici Metro-Goldwyn-Mayer, noti anche come MGM. Le trattative, secondo alcuni media americani, sarebbero in corso da diverse settimane e al tavolo si sarebbero seduti il capo di Amazon TV Mike Hopkins e il presidente di ...

