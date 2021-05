Tu Si Que Vales, casting aperti: come partecipare? (Di martedì 18 maggio 2021) Tu Si Que Vales sta per ripartire e si stanno aprendo i casting da Mediaset. Ecco come candidarti per poterti esibire sul palco. Tu Si Que Vales: come candidarti Per candidarti alla prossima edizione di Tu Si Que Vales, puoi compilare il form che trovi sulla pagina ufficiale di Witty TV. Puoi partecipare al programma con Maria De Filippi come singolo, oppure chiedere al tuo gruppo di partecipare. Compila i campi richiesti e scegli, dal menu a scomparsa, la categoria del tuo spettacolo. Ecco tra quali puoi scegliere. Acrobati e ginnasti; Arti marziali; Artisti di strada; Atleti; Ballo; Hip Hop; Cabaret; Cantautore; Canto Ballo; Canto lirico; Circense; Comico; Danza del ventre; Drag ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Tu Si Questa per ripartire e si stanno aprendo ida Mediaset. Eccocandidarti per poterti esibire sul palco. Tu Si Quecandidarti Per candidarti alla prossima edizione di Tu Si Que, puoi compilare il form che trovi sulla pagina ufficiale di Witty TV. Puoial programma con Maria De Filippisingolo, oppure chiedere al tuo gruppo di. Compila i campi richiesti e scegli, dal menu a scomparsa, la categoria del tuo spettacolo. Ecco tra quali puoi scegliere. Acrobati e ginnasti; Arti marziali; Artisti di strada; Atleti; Ballo; Hip Hop; Cabaret; Cantautore; Canto Ballo; Canto lirico; Circense; Comico; Danza del ventre; Drag ...

