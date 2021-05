Suor Orsola, tre anni di eventi in vista del centenario del delitto Matteotti. Si apre con un webinar sull’antifascismo (Di martedì 18 maggio 2021) “Un secolo di antifascismo” sarà il tema dell’incontro che mercoledì 19 maggio alle ore 10,30 in diretta streaming dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (www.facebook.com/unisob) aprirà un lungo percorso di iniziative ideate e promosse dalla Fondazione Giacomo Matteotti in vista del centenario della scomparsa dell’ex deputato socialista italiano Giacomo Matteotti, uomo simbolo dei martiri dell’antifascismo, ucciso il 10 Giugno del 1924 a Roma. L’iniziativa, nata in collaborazione con la Fondazione di Studi storici Filippo Turati e con il patrocinio della Camera dei Deputati, segna l’abbrivio di una collaborazione scientifica tra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, già sede di una Scuola di Alti Studi Politici e della prima Scuola di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) “Un secolo di antifascismo” sarà il tema dell’incontro che mercoledì 19 maggio alle ore 10,30 in diretta streaming dall’UniversitàBenincasa di Napoli (www.facebook.com/unisob) aprirà un lungo percorso di iniziative ideate e promosse dalla Fondazione Giacomoindeldella scomparsa dell’ex deputato socialista italiano Giacomo, uomo simbolo dei martiri dell’antifascismo, ucciso il 10 Giugno del 1924 a Roma. L’iniziativa, nata in collaborazione con la Fondazione di Studi storici Filippo Turati e con il patrocinio della Camera dei Deputati, segna l’abbrivio di una collaborazione scientifica tra l’UniversitàBenincasa di Napoli, già sede di una Scuola di Alti Studi Politici e della prima Scuola di ...

Advertising

ClaudioDominech : 3^ LEZIONE - MASTER IN CINEMA E TELEVISIONE - UNIVERSITÁ SUOR ORSOLA BENINCASA La Conduzione in Diretta TV… - ClaudioDominech : LEZIONE 3 - La Conduzione in Diretta TV #master #cinema #televisione @ Università Suor Orsola Benincasa - ATENEAPOLI : Suor Orsola Benincasa. Francesco Pio: studente - artista in Scienze dei Beni Culturali approda su Clubhouse. Leggi… - heyjude_90 : @M_T_Cicerone Lato amministrativo stanno messi malissimo rispetto al Suor Orsola. Che informazioni ti servivano? - heyjude_90 : @M_T_Cicerone No io sto sempre a Napoli ma al suor Orsola (che sconsiglio vivamente per il materiale umano dei coll… -