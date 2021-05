Sette anni e undici mesi: l’assurda richiesta del pm di Locri nei confronti di Mimmo Lucano (Di martedì 18 maggio 2021) Sette anni e undici mesi di carcere. Una richiesta pesantissima quella che il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, ha avanzato per Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace accusato di aver lucrato sui migranti a scopo elettorale nell’ambito del processo Xenia, al termine di una lunga requisitoria nella quale ha paragonato il modello Riace noto e apprezzato in tutto il mondo come simbolo di accoglienza e immigrazione come un’associazione a delinquere. Lui, Mimmo Lucano, non era presente, rappresentato in aula dai suoi legali Giuliano Pisapia e Andrea Daqua. Una volta informato di quello che è avvenuto in aula, Mimmo Lucano ha faticato a lungo a trovare le parole per commentare, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)di carcere. Unapesantissima quella che il pubblico ministero di, Michele Permunian, ha avanzato per, l’ex sindaco di Riace accusato di aver lucrato sui migranti a scopo elettorale nell’ambito del processo Xenia, al termine di una lunga requisitoria nella quale ha paragonato il modello Riace noto e apprezzato in tutto il mondo come simbolo di accoglienza e immigrazione come un’associazione a delinquere. Lui,, non era presente, rappresentato in aula dai suoi legali Giuliano Pisapia e Andrea Daqua. Una volta informato di quello che è avvenuto in aula,ha faticato a lungo a trovare le parole per commentare, ...

