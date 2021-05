Roma, il papà del calciatore Scamacca a Trigoria con una spranga: distrutte diverse auto (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri pomeriggio, 17 Maggio 2021, a Roma il papà del calciatore Gianluca Scamacca è entrato nel centro sportivo di Trigoria armato di una spranga di ferro minacciando tutti e danneggiando anche alcune automobili parcheggiate nel piazzale davanti all’ingresso. Tanta la paura anche per i ragazzi del settore giovanile giallorossi che si stavano allenando proprio in quel momento sui vari campi del Fulvio Bernardini. È stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, le quali giunte sul posto hanno fermato il signor Scamacca. Al momento gli inquirenti sono al lavoro per capire le motivazioni del folle e improvviso gesto. Roma, il papà del calciatore Scamacca irrompe a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) Ieri pomeriggio, 17 Maggio 2021, aildelGianlucaè entrato nel centro sportivo diarmato di unadi ferro minacciando tutti e danneggiando anche alcunemobili parcheggiate nel piazzale davanti all’ingresso. Tanta la paura anche per i ragazzi del settore giovanile giallorossi che si stavano allenando proprio in quel momento sui vari campi del Fulvio Bernardini. È stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, le quali giunte sul posto hanno fermato il signor. Al momento gli inquirenti sono al lavoro per capire le motivazioni del folle e improvviso gesto., ildelirrompe a ...

