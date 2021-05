"Non ho le gambe, la burocrazia dice di no all'indennizzo" (Di martedì 18 maggio 2021) Bologna, la lotta di un'invalida dalla nascita. "Un medico ha certificato per errore che mi manca un solo arto, così non mi danno il vitalizio" di MATTEO RADOGNA Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Bologna, la lotta di un'invalida dalla nascita. "Un medico ha certificato per errore che mi manca un solo arto, così non mi danno il vitalizio" di MATTEO RADOGNA

