Lorella Cuccarini | la lettera a Maria De Filippi | “Ti parlo a cuore aperto”

Leggi su dilei

(Di martedì 18 maggio 2021) L’ultima edizione di Amici diDesi è appena conclusa, ma l’emozione è ancora viva nell’animo di chi vi ha preso parte. Tra i tanti che sono intervenuti per i ringraziamenti del caso, c’è stato anche quello molto particolare di, che ha voluto dire qualcosa di più sulla padrona di casa, quella che ha creduto in lei in un momento in cui tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Per una rara volta nella sua vita, èDea ricevere della posta e da. La showgirl e ballerina era alla sua prima esperienza come insegnante della Scuola di Canale5, opportunità arrivata in un momento particolarmente turbolento della sua carriera e seguita all’addio burrascoso a La Vita In Diretta: “Un anno fa, ero ...