LIVE Sinner-Karatsev | ATP Lione in DIRETTA | ritardo dovuto a gocce di pioggia

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:06 Dal momento che i due giocatori non sono ancora entrati in campo, e che la pioggerellina che c’è ane è probabilmente la causa, vi aggiorneremo nell’istante in cui i due giocatori si paleseranno. 17:03 Così la giornata per il tennis italiano finora: tra gli uomini, vittorie di Musetti ae di Fognini e Cecchinato (nel derby con Travaglia, ritirato) a Ginevra; tra le donne, ha da poco vinto Sara Errani a Parma. 17:00 Qualche goccia dicomunque è rimasta. Va detto che con laè possibile scendere in campo sul rosso, fin quando questa non è battente. 16:58 I problemi sull’altro campo sembrano esser stati risolti, dunque non dovremmo essere lontani dall’esordio die ...