Karlsruhe delude ancora i no euro

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 maggio 2021) La Corte costituzionale tedesca oggi ha rigettato un nuovo ricorso volto a impedire alla Banca centralepea di acquistare titoli di debito sovrano, chiudendo una lunga saga giudiziaria sul programma di Quantitative easing (Pspp) che era stato lanciato da Mario Draghi nel 2015 per sostenere la zona. Nel maggio del 2020 i giudici diavevano messo in discussione la validità del programma, sostenendo che la Bce non aveva fornito spiegazioni sulla proporzionalità degli acquisti di titoli. Nella sentenza di un anno fa, la Corte costituzionale aveva minacciato di ordinare alla Bundesbank di ritirarsi dal programma della Bce e di rivendere i titoli già comprati. Perdere la principale Banca centrale nazionale sarebbe stato un colpo mortale per la zona. Ma la disputa era stata risolta rapidamente. A ...