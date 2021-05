Isola dei Famosi | lite in studio tra Ilary Blasi e Akash Kumar | “Vado via adesso”

(Di martedì 18 maggio 2021) Puntata ricca di colpi di scena l’ultima andata in onda a L’deiieri, 17 maggio. E nel corso della diretta non sono mancate anche scintille., infatti, hanno avuto uno scontro non appena è iniziata la puntata. L’ex naufrago, nonostante abbia fatto un percorso abbastanza breve sull’, non smette … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ma lei confida che qualcuno degli ultimi arrivati aveva già dettoparticolari di questanascosta. La conduttrice dice che indagherà e le dice di non dire il motivo per cui è stata chiamata ...Oggi siamo circondati da inferni : quello che accade a Gaza, il numerofemminicidi, l'omofobia, ... Nello spettacolo , la regia è di Angelo Generali, ci sarà anche la musica: "L'che non c'è" ...Isola 2021, puntata 17 maggio: Fariba Teherani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner in nomination. Francesca Lodo eliminata. Roberto Ciufoli salvato al televoto flash prende a sorpresa ...Andrea Cerioli ancora protagonista all'Isola dei Famosi, non gradisce l'attacco che arriva dallo studio. Prende parola e attacca duramente ...