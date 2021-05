Inter, ecco il prestito di Oaktree: in arrivo 260 milioni (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 maggio 2021 " L'Inter avrà il suo prestito per chiudere la stagione senza tensioni finanziarie. Stipendi e costi saranno coperti da 260 milioni di prestito garantiti da Oaktree , mentre per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 maggio 2021 " L'avrà il suoper chiudere la stagione senza tensioni finanziarie. Stipendi e costi saranno coperti da 260digarantiti da, mentre per ...

Advertising

Inter : ?? | DICHIARAZIONI Vigilia di #InterRoma: ecco le parole di mister Antonio Conte a @Inter_TV ?? - AndreaSag6 : RT @kisskissnapoli: #Ferlaino 'Il secondo tempo di Juve-Inter non l'ho visto. Quando ho saputo e visto gli episodi a favore dei bianconeri… - skywalker8781 : @SebVernazza Questo il voto e la motivazione che scriveva il suo giornale su Sanchez dopo un rosso preso da Calvare… - StaffBauscia : Inter-Udinese, ecco l’I M Scudetto Ticket per riempire virtualmente San Siro - CaroniaDani : @fcin1908it Ecco perché L’Inter non ha capito neanche quest’anno , come da dieci, che così facendo giocheranno semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco Inter, ecco il prestito di Oaktree: in arrivo 260 milioni Ma si sa, per competere su tre fronti occorre intervenire in maniera mirata sulla rosa e per farlo l'Inter dovrà effettuare qualche plusvalenza. Titolari a rischio? Dipende, l'idea è quella di ...

Zidane alla Juventus? Ecco chi può arrivare con lui Sull'esterno sinistro piace Emerson Palmieri del Chelsea e qui potrebbe esserci un'asta serrata con l'Inter. In mezzo al campo servono giocatori di qualità e temperamento e in quest'ottica piace l'ex ...

Inter, ecco il prestito di Oaktree: in arrivo 260 milioni Quotidiano.net Inter, ecco il prestito di Oaktree: in arrivo 260 milioni La famiglia Zhang ha trovato il prestito che cercava, Oaktree pronto a garantire 260 milioni per le incombenze fino a fine stagione: per il mercato servirà l’autofinanziamento ...

Barella: «Grandi meriti del Milan ma abbiamo approfittato di una cosa» Quando hanno ceduto ne abbiamo approfittato. Ecco un estratto delle sue parole. Il centrocampista cagliaritano dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di France Football, parole che uscirann ...

Ma si sa, per competere su tre fronti occorre intervenire in maniera mirata sulla rosa e per farlo l'dovrà effettuare qualche plusvalenza. Titolari a rischio? Dipende, l'idea è quella di ...Sull'esterno sinistro piace Emerson Palmieri del Chelsea e qui potrebbe esserci un'asta serrata con l'. In mezzo al campo servono giocatori di qualità e temperamento e in quest'ottica piace l'ex ...La famiglia Zhang ha trovato il prestito che cercava, Oaktree pronto a garantire 260 milioni per le incombenze fino a fine stagione: per il mercato servirà l’autofinanziamento ...Quando hanno ceduto ne abbiamo approfittato. Ecco un estratto delle sue parole. Il centrocampista cagliaritano dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di France Football, parole che uscirann ...