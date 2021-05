Gran finale di “Chiamami ancora amore”: ecco come si è conclusa la fiction Rai (Di martedì 18 maggio 2021) come finisce “Chiamami ancora amore”? Si è conclusa ieri, lunedì 17 maggio 2021, su Rai 1 il drammatico racconto di una coppia in crisi, Anna ed Enrico, interpretati rispettivamente da Greta Scarano e Simone Liberati. Accanto a loro l’assistente sociale Rosa, a cui ha prestato volto e voce Claudia Pandolfi, che ha cercato nel corso delle puntate di mettere insieme i pezzi di un matrimonio naufragato. Proprio quest’ultima ha fatto emergere un misterioso segreto. leggi anche l’articolo —> Chi è Simone Liberati, vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano Qual era il nodo da sciogliere di “Chiamami ancora amore”? A far chiarezza sul mistero di cui la coppia si rifiutava di parlare sul finale l’assistente sociale. Dopo mesi di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021)finisce “”? Si èieri, lunedì 17 maggio 2021, su Rai 1 il drammatico racconto di una coppia in crisi, Anna ed Enrico, interpretati rispettivamente da Greta Scarano e Simone Liberati. Accanto a loro l’assistente sociale Rosa, a cui ha prestato volto e voce Claudia Pandolfi, che ha cercato nel corso delle puntate di mettere insieme i pezzi di un matrimonio naufragato. Proprio quest’ultima ha fatto emergere un misterioso segreto. leggi anche l’articolo —> Chi è Simone Liberati, vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano Qual era il nodo da sciogliere di “”? A far chiarezza sul mistero di cui la coppia si rifiutava di parlare sull’assistente sociale. Dopo mesi di ...

