Google Stadia: app supera ufficialmente i 3 milioni di download in 18 mesi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo 18 mesi di permanenza sul mercato l’app di Google Stadia supera ufficialmente i 3 milioni di download su Android e iOS.. Secondo Nate Ahearn, Stadia developer marketing lead, la piattaforma in cloud di Google è viva e vegeta. Una dichiarazione che adesso viene supportata dai numeri: dopo 18 mesi di permanenza sul mercato l’app di Google Stadia supera ufficialmente i 3 milioni di download su Android e iOS. Più precisamente i milioni di download sono 3,2 e sono concentrati per il 50% negli USA. In UK sono circa 380mila le persone che hanno scaricato l’app, mentre in Germania ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo 18di permanenza sul mercato l’app dii 3disu Android e iOS.. Secondo Nate Ahearn,developer marketing lead, la piattaforma in cloud diè viva e vegeta. Una dichiarazione che adesso viene supportata dai numeri: dopo 18di permanenza sul mercato l’app dii 3disu Android e iOS. Più precisamente idisono 3,2 e sono concentrati per il 50% negli USA. In UK sono circa 380mila le persone che hanno scaricato l’app, mentre in Germania ...

Advertising

GamingPark_it : Google vuole che tu sappia che Stadia è ancora “vivo e vegeto” - Nerdream_it : La nostra @ValentinaMalar3 si è dedicata anima e corpo al ritorno del #re... sul sito trovate la #recensione comple… - NuTeslaRes : #Google Stadia è “viva e vegeta” nonostante gli ultimi sviluppi - - cellicom : Le ultime novità e i giochi in arrivo per Google Stadia - GaetanoCalabr87 : RT @TuttoTechNet: Le ultime novità e i giochi in arrivo per Google Stadia -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia Quanto inquinano i videogiochi? In una di queste chiacchierate su Instagram, qualcuno di voi mi ha chiesto cosa ne pensassi di Stadia e del fatto che i meravigliosi progetti di Google si siano arenati alla stessa velocità con cui ...

Controller Tencent ha tasti intercambiabili: il cloud gaming diventa "flessibile" A differenza di altre piattaforme di gioco in streaming come Stadia , i servizi cloud di Tencent si ...Tweet killy79 FONTE Notizie Relazionate Giochi iOS Android Articolo Partnership tra Google e ...

Google Stadia, se ci sei batti un colpo Tom's Hardware Italia Quanto inquinano i videogiochi? Di recente mi sto spendendo molto nel chiacchiericcio online, specie su Instagram e LinkedIn (no davvero, non ho capito sto feticismo per LinkedIn), che sono poi le piattaforme con cui mi trovo ad int ...

FIFA 21 patch 1.20: Title Update 15 disponibile, ecco le novità FIFA 21 si prepara all'arrivo della patch 1.20 per console e rilascia il Title Update 15 per PC e Stadia. Ecco le novità dell'aggiornamento.. Electronic Arts ha rilasciato il Title Update 15 ...

In una di queste chiacchierate su Instagram, qualcuno di voi mi ha chiesto cosa ne pensassi die del fatto che i meravigliosi progetti disi siano arenati alla stessa velocità con cui ...A differenza di altre piattaforme di gioco in streaming come, i servizi cloud di Tencent si ...Tweet killy79 FONTE Notizie Relazionate Giochi iOS Android Articolo Partnership trae ...Di recente mi sto spendendo molto nel chiacchiericcio online, specie su Instagram e LinkedIn (no davvero, non ho capito sto feticismo per LinkedIn), che sono poi le piattaforme con cui mi trovo ad int ...FIFA 21 si prepara all'arrivo della patch 1.20 per console e rilascia il Title Update 15 per PC e Stadia. Ecco le novità dell'aggiornamento.. Electronic Arts ha rilasciato il Title Update 15 ...