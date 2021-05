Golpe in Myanmar | bilancio delle vittime supera quota 800

(Di martedì 18 maggio 2021) In Birmania la giunta militare prosegue la repressione senza sosta. Dopo tre mesi di proteste dalindel 1° febbraio il800. Gli USA hanno deciso di imporre nuove sanzioni alle persone legate ai militari birmani. All’ONU invece non passa la risoluzione che chiedeva l’embargo sulle armi.

Yangon (AsiaNews) - I militari hanno ucciso 802 civili in risposta alle proteste contro ilche a febbraio ha esautorato il governo civile di Aung San Suu Kyi, leader della Lega ...al. La ...... con un'azione pacifica, la giunta militare che ha preso il potere con unil 1° febbraio. L'... La Chiesa cattolica nello stato Kachin, nel Nordest del, al confine con la Cina, è da oltre ...Banmaw (Agenzia Fides) - E' stato rilasciato oggi, dopo 4 giorni di detenzione, il sacerdote della diocesi di Banmaw, don Colombano Labang Lar Di, arrestato da un pattuglia dell'esercito birmano il 14 ...I ribelli in prigione sono invece 4.120: condanna a morte per 20 di loro. Nello Stato Chin gli scontri più feroci. L’Assemblea Onu rinvia voto su embargo alla vendita di armi al Paese. Nu ...