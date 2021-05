Gli hacker dell’oleodotto chiudono (per finta?) mentre s’impennano gli attacchi ransomware (Di martedì 18 maggio 2021) L’attacco hacker alla Colonial Pipeline ha gettato una luce abbagliante su un trend in crescita. Settimana scorsa la divisione francese di Toshiba ha reso noto di essere stata vittima di un attacco a opera di DarkSide, il collettivo hacker salito alla ribalta nei giorni scorsi dopo essere stato additato dalla Fbi come responsabile dell’aggressione all’oleodotto americano. Stessa modalità di attacco (un ransomware) e 740 gigabyte di dati sensibili sottratti per chiedere un riscatto. La notizia è uscita a poca distanza dalla decisione di DarkSide di “chiudere” le proprie operazioni per via dell’eccesso di “pressione” negli Stati Uniti. Una nota scritta in russo e pervenuta alla redazione del New York Times spiegava che il gruppo aveva perso l’accesso alla pagina darknet dedicata ai “clienti” e i fondi ottenuti attraverso il ricatto alla ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) L’attaccoalla Colonial Pipeline ha gettato una luce abbagliante su un trend in crescita. Settimana scorsa la divisione francese di Toshiba ha reso noto di essere stata vittima di un attacco a opera di DarkSide, il collettivosalito alla ribalta nei giorni scorsi dopo essere stato additato dalla Fbi come responsabile dell’aggressione all’oleodotto americano. Stessa modalità di attacco (un) e 740 gigabyte di dati sensibili sottratti per chiedere un riscatto. La notizia è uscita a poca distanza dalla decisione di DarkSide di “chiudere” le proprie operazioni per via dell’eccesso di “pressione” negli Stati Uniti. Una nota scritta in russo e pervenuta alla redazione del New York Times spiegava che il gruppo aveva perso l’accesso alla pagina darknet dedicata ai “clienti” e i fondi ottenuti attraverso il ricatto alla ...

