Gaza, al via il vertice Ue per disinnescare il conflitto. Ma l’attivismo di Merkel e Macron appanna l’Europa (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi i ministri degli esteri dell’Unione europea si riuniranno alle 14 in una videoconferenza per discutere dell’escalation di violenza tra israeliani e palestinesi. L’annuncio è stato dato direttamente da Josep Borrell, l’Alto rappresentante della politica estera. Il vertice dà seguito alle altre dichiarazioni di Bruxelles sugli sforzi diplomatici per disinnescare il conflitto. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu continua a sostenere la più grande campagna militare contro Hamas dall’ultima escalation Gaza-Israele del 2014 definendo la sua come «una guerra giusta e morale», aggiungendo che le forze armate stanno facendo di tutto per limitare i danni ai civili. «Continueremo per tutto il tempo necessario a riportare la calma», ha detto Netanyahu, ringraziando «il presidente USA Joe Biden e gli altri ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi i ministri degli esteri dell’Unione europea si riuniranno alle 14 in una videoconferenza per discutere dell’escalation di violenza tra israeliani e palestinesi. L’annuncio è stato dato direttamente da Josep Borrell, l’Alto rappresentante della politica estera. Ildà seguito alle altre dichiarazioni di Bruxelles sugli sforzi diplomatici peril. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu continua a sostenere la più grande campagna militare contro Hamas dall’ultima escalation-Israele del 2014 definendo la sua come «una guerra giusta e morale», aggiungendo che le forze armate stanno facendo di tutto per limitare i danni ai civili. «Continueremo per tutto il tempo necessario a riportare la calma», ha detto Netanyahu, ringraziando «il presidente USA Joe Biden e gli altri ...

