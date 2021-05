Elisabetta Gregoraci contro alcuni fan | «Non dico bugie | fa male!»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo mesi di rumors e presunti avvistamenti, qualche giorno fa Stefano Coletti edsembravano essere usciti allo scoperto pubblicando alcune foto scattate insieme. Nonostante entrambi abbiano smentito di essere una coppia, non sono mancate le polemiche. Nelle scorse ore a prendere le difese diè stato lo stesso Coletti che ha ammesso di aver provato a conquistare il cuore della showgirl, ma che ai tempi del GF VIP non stavano insieme così come del resto anche oggi. Le tante accuse e gli insulti ricevuti dagli haters, che rimproverano a Eligreg di aver mentito durante il GF VIP, hanno spinto la showgirl a rompere il silenzio per chiarire la sua situazione sentimentale. Il messaggio diai followersha deciso di pubblicare ...