“Come LeBron James” | il singolo di Jovine e La Zero

"È stato tutto così veloce e intenso. Mi ritrovo con otto album e un numero infinito di live, festival ed esperienze meravigliose che hanno riempito ogni spazio di questi venticinque anni, passati davvero che me ne accorgessi neanche. Oggi, dopo venticinque anni di reggae mi avvicino a stili diversi da quello che il pubblico conosce, senza perdere la mia natura": così il musicista e performer Valerio Jovine si racconta, presentando "Come LeBron James", la sua nuova creatura discografica, nata lasciandosi affiancare da "una partner straordinaria e complice, La Zero".

