**Battiato: Elisabetta Sgarbi, 'è l'imbrunire e faccio fatica a vedere l'alba, ma ci proverò'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Oggi è un grande dolore, perché ho perso un amico, e tutti abbiamo perso un grande artista. Non poterlo più cercare semplicemente perché avevo bisogno di vederlo o parlare, perché stavo bene con lui sarà difficile". E' il toccante ricordo che Elisabetta Sgarbi, grande amica del maestro Franco Battiato, affida all'Adnkronos esprimendo il proprio dolore per la scomparsa del maestro catanese. "Lui ci ha detto di cercare l'alba dentro l'imbrunire. Ora è l'imbrunire, e faccio fatica a vedere l'alba -aggiunge l'editrice e regista- Ma ci proverò. Rivedrò i suoi film, a partire da 'Attraversando il bardo'. Ora dovrebbe essere nel Bardo, e voglio credergli. Voglio credere che torneremo ancora".

