Ancestors | The Humankind Odyssey ha venduto più di un milione di copie – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ancestors: The Humankind Odyssey ha venduto più di un milione di copie

Panache Digital Games e Private Division hanno annunciato che il particolare survival open world Ancestors: The Humankind Odyssey, l'ultima fatica di Patrice Désilets, ha venduto più di 1 milione di copie. Lanciato nell'agosto del 2019 su PC, quindi portato su PS4 e Xbox One, Ancestors sembrava avere avuto qualche problema iniziale in termini di appeal, ma ha recuperato alla grande, diventando un piccolo successo. Per festeggiare la comunità di Ancestors, Panache Digital ha realizzato un video celebrativo:

