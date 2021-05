Amici 20, amore in vista tra i due professori? L’indiscrezione (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20 è giunto al termine e nella scuola sono nate nuove coppie tra studenti, ma tra professori qual è la situazione? L’indiscrezione. Il talent Amici 20 è finito lasciando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021)20 è giunto al termine e nella scuola sono nate nuove coppie tra studenti, ma traqual è la situazione?. Il talent20 è finito lasciando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

francy52303569 : 'Per amore non devi rinunciare a niente, Nè i tuoi amici, né il tuo talento, né i tuoi gusti. L'amore aggiunge, non sottrae” - unhappyaccidnt : trovatevi amici come me che quando siete scoraggiati in amore vi dicono cose tipo “non ti abbattere, magari le piacciono quelli brutti” - YouaremyS : @luly_bellucci Se puoi digli: “anche se non hai vinto amici hai vinto qualcosa di più grande: l’amore di tante pers… - inprincesspark : e il matrimonio? — mi vuoi male hahaha, comunque, anche quella la immagino una cosa molto intima, famiglie e amici… - gioia_marzolla : RT @Cristinasaliu: Scusatela? AMORE TRANQUILLA TU RIMARRAI TRA LE RAGAZZE PIÙ BELLE PASSATE AD AMICI??? COMUNQUE QUANDO VUOI IO VORREI SAPE… -