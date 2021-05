WTA Parma 2021, Martina DI Giuseppe batte Nao Hibino in due set! (Di lunedì 17 maggio 2021) Subito una bella notizia arriva da Parma, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor: la qualificata azzurra Martina Di Giuseppe supera la nipponica Nao Hibino in due set per 7-5 7-6 (5) dopo un’ora e 55 minuti ed al secondo turno affronterà la cinese Qiang Wang, numero 6 del seeding. Nel primo set per due volte nei primi otto giochi si assiste ad uno scambio di break: l’azzurra prima va sotto 1-2 ma rimedia immediatamente, poi scappa via sul 4-2 ma si fa riprendere sul 4-4. L’equilibrio si spezza soltanto nel dodicesimo gioco, quando la nipponica serve ancora per restare nella partita, ma l’azzurra la trascina ai vantaggi dove, alla prima occasione, piazza il break che vale il set per 7-5 in 51 minuti. La seconda partita si apre con ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Subito una bella notizia arriva da, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor: la qualificata azzurraDisupera la nipponica Naoin due set per 7-5 7-6 (5) dopo un’ora e 55 minuti ed al secondo turno affronterà la cinese Qiang Wang, numero 6 del seeding. Nel primo set per due volte nei primi otto giochi si assiste ad uno scambio di break: l’azzurra prima va sotto 1-2 ma rimedia immediatamente, poi scappa via sul 4-2 ma si fa riprendere sul 4-4. L’equilibrio si spezza soltanto nel dodicesimo gioco, quando la nipponica serve ancora per restare nella partita, ma l’azzurra la trascina ai vantaggi dove, alla prima occasione, piazza il break che vale il set per 7-5 in 51 minuti. La seconda partita si apre con ...

