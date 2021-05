Vaccino Astrazeneca, via libera dell'Ema alla seconda dose per chi ha ricevuto la prima (Di lunedì 17 maggio 2021) Vaccino Astrazeneca: l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) dà il via libera alla seconda dose del Vaccino Astrazeneca: il comitato dell’Ema rassicura e raccomanda di continuare a somministrare la... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021): l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) dà il viadel: il comitato’Ema rassicura e raccomanda di continuare a somministrare la...

Advertising

gennaromigliore : E siamo anche all’anno ‘68! Hub di Termini. Grazie agli operatori per l’efficienza, la professionalità e l’attenzio… - RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - La7tv : #dimartedi L'immunologo Sergio Romagnani: 'Se io avessi 25 anni e fossi una donna, probabilmente correrei meno risc… - DigitalMatt3 : RT @noitre32: AstraZeneca, giovane di 22 anni MUORE il giorno dopo la prima dose di vaccino: lotto ritirato, aperta un’inchiesta: https://t… - RapportoCoop : Gli italiani sono pronti a fare un #vaccino ma in molti casi vorrebbero scegliere quale -