Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 13:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid linee apertura 5753 i positivi al test in Italia nelle Ultime 24 ore 93 le vittime in un giorno ieri che rappresentano il dato più basso da 7 lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduale dell’apertura e mantenendo la necessità di prudenza detto il ministro della Salute Roberto Speranza possiamo allentare poi superare il coprifuoco oggi la cabina di regia potrebbe posticipare appunto il coprifuoco rivedere delle zone Salvini convoca i suoi Ci aspettiamo di apertura di partenza anche il MoVimento 5 Stelle incalza via il coprifuoco alle 22 e l’associazione silv lancia un esperimento in due localichiuso l’altro l’ha aperto per verificare le condizioni per la riapertura ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid linee apertura 5753 i positivi al test in Italia nelle24 ore 93 le vittime in un giorno ieri che rappresentano il dato più basso da 7 lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduale dell’apertura e mantenendo la necessità di prudenza detto il ministro della Salute Roberto Speranza possiamo allentare poi superare il coprifuoco oggi la cabina di regia potrebbe posticipare appunto il coprifuoco rivedere delle zone Salvini convoca i suoi Ci aspettiamo di apertura di partenza anche il MoVimento 5 Stelle incalza via il coprifuoco alle 22 e l’associazione silv lancia un esperimento in due localichiuso l’altro l’ha aperto per verificare le condizioni per la riapertura ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: Brasile, superati i 435 mila morti Il nuovo coronavirus ha finora causato 435.751 morti in Brasile: lo rende noto il ministero della Salute locale, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.036 decessi. Il numero di persone contagiate dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 15.627.475. Tra sabato e domenica, 40.941 nuove infezioni da ...

Covid: India, nuovi casi in leggero calo, meno di 300mila La campagna di vaccinazione prosegue, con 700 mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore, che portano il totale degli immunizzati a 182 milioni 926mila. Gli esperti chiedono ancora più slancio per ...

