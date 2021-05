Tangenti: 2 anni per ex dg Ilspa, corruzione prescritta (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2 anni di reclusione per fatture per operazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonio Rognoni, l'ex dg di, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2di reclusione per fatture per operazioni ...

Advertising

Momy71907206 : @IlConteF @Mov5Stelle @DaniloToninelli Io lo adoro come persona... Erano 70 anni che un ponte non veniva costruito… - WalterWhite94 : #piazzapulita Quanto fanno ridere gli espertoni su Roma, una città allo sbando da anni con governi di ogni colore.… - biancavschiller : tangenti e prostitute, liti per l’eredità ... e adesso questa ragazzina di 17 anni che parla un italiano stentato e… - REstaCorporate : @jacklamotta75 @stefania_mileto @virginiaraggi I Romani son messi male per scelte politiche sbagliate protratte da… - giuaddo99 : @TCommodity @GuidoCrosetto @fattoquotidiano E' normale che come una nostra Azienda va all'Estero a competere con Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti anni Tangenti: 2 anni per ex dg Ilspa, corruzione prescritta Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2 anni di reclusione per fatture per operazioni inesistenti, mentre sia lui che i due imprenditori coimputati si sono visti dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione in quanto, ...

Arresti per tangenti, Fumagalli (M5S), aziende usate per fare affari invece che servizi Ormai è da anni che denuncio il malaffare che circonda spesso le società a partecipazione pubblica. ...della Guardia di Finanza di Monza con arresti relativi a un presunto giro di tangenti per un ...

Tangenti: 2 anni per ex dg Ilspa, corruzione prescritta Agenzia ANSA Tangenti: 2 anni per ex dg Ilspa, corruzione prescritta (ANSA) - MILANO, 17 MAG - Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2 anni di reclusione per fa ...

L’omertà del mondo insabbia l’orrore della tirannide eremita In pandemia il mondo non ha occhi per l'orrore in Corea del Nord. Eppure la violazione dei diritti umani è sistematica nella tirannia ...

Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2di reclusione per fatture per operazioni inesistenti, mentre sia lui che i due imprenditori coimputati si sono visti dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione in quanto, ...Ormai è dache denuncio il malaffare che circonda spesso le società a partecipazione pubblica. ...della Guardia di Finanza di Monza con arresti relativi a un presunto giro diper un ...(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2 anni di reclusione per fa ...In pandemia il mondo non ha occhi per l'orrore in Corea del Nord. Eppure la violazione dei diritti umani è sistematica nella tirannia ...