SnowRunner arriva su Xbox Game Pass | ecco la data di uscita – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 17 maggio 2021)presto suladidel gioco in formato “gratuito”..continua a espandersi. Microsoft e Saber Interactive hanno annunciato chearriverà presto sul servizio in abbonamento di Redmond. Precisamente, ladiè il 18 maggio 2021, ovvero domani. Poco sotto potete vedere il trailer tramite il quale Microsoft ha annunciato l’arrivo sudi. Nel caso nel quale non lo conosciate, parliamo di un gioco di simulazione nel quale dovremo guidare oltre 40 veicoli di marchi famosi ...