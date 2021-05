Risalgono i morti, ma scendono i contagi: stabile l'indice Rt (Di lunedì 17 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.455 casi positivi di Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. In calo quindi rispetto a ieri, quando erano stati 5.753. Purtroppo sono in ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.455 casi positivi di Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. In calo quindi rispetto a ieri, quando erano stati 5.753. Purtroppo sono in ...

Covid: in Campania risale la curva dei contagi, 28 morti Agenzia ANSA Risalgono i morti, ma scendono i contagi: stabile l'indice Rt L'immunologo Sergio Abrignani: "La pandemia è sotto controllo, nel senso che non solo scende il numero degli infettati, ma soprattutto la percentuale di positivi al tampone scende sotto il 3%" ...

Covid Italia, oggi 3.455 contagi e 140 morti: bollettino 17 maggio LOMBARDIA - Sono 675 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 maggio in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti. Sale a 33.360 il totale delle vittime dall'inizio ...

