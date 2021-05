Per la Rackete finisce male: il Gip archivia Salvini (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gip di Milano ha archiviato come chiesto dalla Procura l’inchiesta a carico dell’ex ministro dell’Interno. Stando al giudice i post sul web con offese e minacce rivolti alla capitana della Sea-Watch 3 nel luglio 2019 non furono “diretta conseguenze” delle parole pronunciate da Salvini Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Il gip di Milano ha archiviato come chiesto dalla Procura l’inchiesta a carico dell’ex ministro dell’Interno. Stando al giudice i post sul web con offese e minacce rivolti alla capitana della Sea-Watch 3 nel luglio 2019 non furono “diretta conseguenze” delle parole pronunciate da Salvini

LegaSalvini : ++ RACKETE VOLEVA FAR PROCESSARE SALVINI PER 'ISTIGAZIONE A DELINQUERE', IL GIUDICE ARCHIVIA LE ACCUSE ++ - Agenzia_Ansa : Disposta l'archiviazione dell'accusa di istigazione a delinquere per Matteo Salvini. Era stato denunciato da Carola… - SkyTG24 : Carola Rackete, archiviata l'accusa di istigazione a delinquere per Salvini - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Disposta l'archiviazione dell'accusa di istigazione a delinquere per Matteo Salvini. Era stato denunciato da Carola Racke… - iannizzero : RT @antondepierro: Salvini: 'Processo per aver difeso il mio Paese? Surreale'.Ma da quale cazzo di pericolo l'hai difeso il tuo paese?C'era… -