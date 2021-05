Omofobia | Fico | “Si arrivi presto a un risultato condiviso tutelando chi è vittima di discriminazione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Costruire una società realmente inclusiva: che rispetti il modo in cui ciascuna persona si identifica; che non prescriva ruoli e non giudichi scelte; che cambi radicalmente le lenti con cui guardare alle questioni afferenti all’identità di genere e alle relazioni. Questo è l’impegno che vogliamo ribadire oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro l’, la transfobia e la bifobia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Camera, Roberto. “Un impegno doveroso che dobbiamo portare avanti – aggiunge-, senza ambiguità né compromessi, per tutte quelle persone che ogni giorno combattono contro le aggressioni, l’ignoranza, i pregiudizi. Dobbiamo infatti prendere atto che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni in Italia, in Europa e in molti altri Paesi, persistono nei confronti ...