Ludovico Tersigni al timone di X-Factor? La scommessa di Sky (Di lunedì 17 maggio 2021) La notizia del giorno per gli amanti del piccolo schermo e anche dei talent show la lancia Dagospia. Dal noto portale infatti arrivano le ultime news sul nome del conduttore della prossima edizione di X-Factor. Dopo l'addio di Alessandro Cattelan si è andati alla ricerca di un volto giovane e fresco, un volto nuovo per il programma di Sky che dovrà in qualche modo anche rinnovarsi in assenza di Cattelan. E il nome scelto da Sky dovrebbe essere quello di Ludovico Tersigni. I giovanissimi lo conoscono ( e lo amano moltissimo) per la sua partecipazione alla serie Skam. I meno giovani lo avevano visto e apprezzato allo stesso modo, anche in fiction come Tutto può succedere. E' uno degli attori più promettenti nel panorama italiano e per festeggiare i suoi 25 anni potrebbe anche avere un ruolo importante come quello di una conduzione in ...

